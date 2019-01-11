Australian Open. Вихлянцева и Кудерметова прошли в основную сетку

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", завершаются квалификационные состязания. У женщин уже определились все участницы основного турнира. Две россиянки – Наталья Вихлянцева и Вероника Кудерметова, — также выиграли финал квалификации.

Вихлянцева, "посеянная" второй в предварительном раунде, выиграла в третьем круге у македонки Данки Ковинич – 7:5, 6:3. У Кудерметовой был седьмой помер "посева" и она оправдала его в игре с чешкой Терезой Мартинцовой – 6:2, 5:7, 6:3. К сожалению выбыла из борьбы ИринаХромачева, проигравшая австралийке Астре Шарма – 7:5, 6:7, 6:7.