"В детский дом поедешь, тварь": мать ребенка объяснила жестокость нервным срывом

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что семья, которая выложила в Сеть кадры жестокого обращения с ребенком, будет поставлена на учет как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

По его словам, мать призналась, что у нее был нервный срыв и раскаялась, передает ТАСС. Теперь семья взята под постоянный контроль.

На шокирующие кадры ранее обратили внимание пользователи соцсетей. "Все никак не нажрешься, скотина! В детский дом в понедельник поедешь, тварь", — так на видео обращаются к ребенку. Также на руке малыша видна кровоточащая ссадина.

По факту инцидента сейчас идет проверка, сообщает программа "Вести-Москва". Следователям предстоит выяснить, единичный ли это случай подобного издевательства, и какова обстановка в семье.



Сама женщина, мать двоих детей, заявила, что видео снимала для мужа, чтобы он посмотрел на поведение ребенка, а ее страницу в соцсетях взломали.

Эти видео вызвали шквал комментариев в соцсетях, многие называют мать "чудовищем" и считают "смертную казнь слишком мягким наказанием". При этом некоторые неравнодушные граждане не ограничились возмущением и позвонили в службу опеки.

Сейчас аккаунт матери детей, где было размещено видео, закрыт. Однако в Instagram открыта страница отца. Причем, в описании указано, что у него есть "хейтерский фан-клуб". "Нас обсуждают и осуждают", но "у нас все Ok!" — написал супруг женщины.