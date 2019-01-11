Энди Маррей может завершить карьеру профессионального теннисиста

Трехкратный победитель теннисных турниров "Большого шлема" и единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде британец Энди Маррей готов завершить карьеру на профессиональном уровне. Причиной стала травма бедра, которая не дает ему вернуться на свой высокий уровень.

"Я пообщался со своей командой и сказал: "Я так больше не могу", — цитирует Маррея официальный сайт Открытого чемпионата Австралии. – Мне нужно было установить крайний срок, потому что я играл и не понимал, когда боль уйдет. Я понял, что нужно принять решение. И я сказал, что смогу вытерпеть до Уимблдона, а там хочу закончить. Но я не уверен, что и это у меня получится".

Маррею 31 год и во в не самом преклонном по теннисным меркам возрасте он вынужден завершить карьеру. Причиной такого решения стала не до конца залеченная травма бедра, которая постоянно дает осложнения. Из-за этого он почти не выходил на корт, начиная с Уимблдона-2017, а год назад перенес операцию на ноге.