Россияне госпитализированы после падения в ущелье на юге Индонезии

Двое российских туристов госпитализированы после падения в ущелье глубиной 10 метров на юге индонезийского острова Бали, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, в среду вечером на юге острова Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье.

К моменту, когда на место прибыли спасатели, у обоих туристов была асфиксия, была проведена неотложная вентиляция легких.

Отмечается, что операция по спасению россиян заняла более часа. Пострадавшие госпитализированы.