МИД России: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Политическая линия Вашингтона, направленная на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, является неприкрытым посягательством на суверенитет Венесуэлы, считают в МИД России.

По мнению российских дипломатов, это совершенно бесперспективный путь, так как провоцировать дальнейший раскол в обществе нельзя.

"Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах", — подчеркивается в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

10 января в Каракасе состоялась церемония вступления Николаса Мадуро в должность президента Венесуэлы на период с 2019 по 2025 годы

Между тем, второй президентский срок Мадуро отказались признавать США, а также страны "Группы Лимы": Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия, Чили и Канада.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил об усилении давления на Каракас. А госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Венесуэле с председателем оппозиционной Национальной ассамблеи республики Хуаном Гуаидо, хотя эта структура сейчас исключена из системы принятия политических решений в стране. Вместо нее Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству, напоминает РИА Новости.