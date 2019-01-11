WADA: наши эксперты не испытали проблем со сбором данных в Москве

Эксперты Всемирного антидопингового агентства не испытали проблем в работе по получению необходимых данных из базы Московской лаборатории. Об этом сообщили представители WADA.

"Эксперты нашей организации без проблем получили доступ к Московской антидопинговой лаборатории и уже собирают данные из базы данных допинг-тестов российских спортсменов", – цитирует заявление WADA портал Inside the Games.

Напомним, что эксперты Всемирного антидопингового агентства прибыли в Москву 9 января. На следующий день они приступили к сбору данных в Московской антидопинговой лаборатории. 14-15 января комиссия по соответствию WADA проведет заседание, на котором будет решена судьба РУСАДА.