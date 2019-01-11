Александр Овечкин продолжает покорять голевые рекорды НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередном матче против "Бостона Брюинз" (4:2) забил два гола, которые дали ему сразу три новых достижения в истории Лиги. Он вышел на третье место среди всех игроков, забивавших в пустые ворота.

Последний в матче гол в "рамку" без вратаря стал для Ови 33-м таким и он вошел в число лидеров НХЛ во все времена в этой довольно оригинальной номинации. 33 гола также на счету Марио Лемье, а лидируют Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 голов).

That empty net goal is Ovechkin's 33rd of his career. That's tied with Mario Lemieux for the third most empty net goals in NHL history. — CapitalsPR (@CapitalsPR) 11 января 2019 г.

Однако, пресс-служба "Вашингтона" также сообщила, что благодаря дублю в ворота бостонских "медведей", на счету Овечкина стало 1171 (639+532) результативное очко в 1046 матчах. И он вышел на 50-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя Бобби Халла, у которого 1170 (610+560) очков.

Две очередные шайбы также позволили Овечкину войти в список игроков НХЛ, забивших 700 и более голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. Овечкин стал 16-м обладателем столь весомого достижения в истории Лиги. Чтобы войти в Топ-15 по этому показателю, ему надо обойти финна Яри Курри (707 голов).