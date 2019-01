Александр Овечкин продолжает покорять голевые рекорды НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередном матче против "Бостона Брюинз" (4:2) забил два гола, которые дали ему сразу три новых достижения в истории Лиги. Он вышел на третье место среди всех игроков, забивавших в пустые ворота.

Последний в матче гол в "рамку" без вратаря стал для Ови 33-м таким и он вошел в число лидеров НХЛ во все времена в этой довольно оригинальной номинации. 33 гола также на счету Марио Лемье, а лидируют Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 голов).

That empty net goal is Ovechkin's 33rd of his career. That's tied with Mario Lemieux for the third most empty net goals in NHL history.