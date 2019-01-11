"Дом под рюмкой" в центре Москвы больше года хранил скелет

В центре Москвы во время работ на теплотрассе найдены фрагменты человеческих костей и череп без нижней челюсти. Находку совершили рабочие, когда ремонтировали теплотрассу, проходящую под знаменитым "Домом под рюмкой" на улице Остоженка.

Все кости являются частями скелета взрослого человека, который, по предварительным данным, умер около года назад, рассказали ТАСС в экстренных службах.

В Следственном комитете сообщили, что территория, где обнаружили останки, использовалась ранее для захоронения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего.

Накануне сообщалось, что шахте лифта одного из домов района Бирюлево Восточное нашли скелет человека, смерть которого наступила 25 лет назад.