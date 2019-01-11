Кучеров лидирует в споре претендентов на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

После завершения первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 20 авторов официального сайта НХЛ назвали по пять кандидатов на "Харт Трофи" – приз самому ценному игроку сезона. Лидером опроса стал российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, набравший 68 баллов.

Напомним, что россиянин с 72 (21+51) очками располагается на первом месте в гонке бомбардиров. Второе место в опросе занял форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон. Он набрал 58 баллов.

В тройке лучших также оказался нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (44 очка). В топ-10 вошли еще два россиянина – капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал 11 баллов, а вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский замкнул десятку с 4 очками.