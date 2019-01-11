Во Внукове вынужденно сел Boeing

В московском аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку пассажирский Boeing авиакомпании RusLine. На борту лайнера находились почти 50 человек, пострадавших нет.

Самолет вылетел утром в Белгород, однако после взлета на борту сработала аварийная лампочка датчика температуры. В итоге командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета и дополнительно проверить самолет. В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.