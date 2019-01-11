Живодеров хотят наказывать с 14 лет

Депутаты Заксобрания Петербурга предложили внести поправки в УК РФ, позволяющие привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными с 14-летнего возраста, передает РИА Новости.

Как сообщил один из авторов инициативы Денис Четырбок​​​, сейчас уголовная в РФ наступает с 16 лет, но существует ряд преступлений, за которые могут наказать и в 14 (убийство, кража, вандализм). Парламентарии предлагают дополнить этот перечень еще одной статьей – жестокое обращение с животными.

Поправки уже одобрены комитетом по законодательству городского парламента. После утверждения законодательным собранием Петербурга документ будет направлен в Госдуму РФ.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал в июле, что число зафиксированных преступлений в сфере жестокого обращения с животными за первый квартал 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло в большинстве регионов. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель вырос на 214%.

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года подписал закон об ужесточении наказания за живодерство. Так, максимальный срок лишения свободы за живодерство составляет 3 года, кроме этого, возможен штраф в размере 80 тысяч рублей.

За подобное коллективное деяние предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Также ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств — до 5 лет лишения свободы.