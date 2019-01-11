11 января 201911:49
Главу Олимпийского комитета Японии Такэде обвинили в коррупции
Французские следователи предъявили обвинение в коррупции президенту Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде. Речь идет о махинациях во время выборов Олимпийских игр-2020, которые выиграл японский город Токио.
Как сообщает ТАСС, французское следствие считает, что в 2013 году победа досталась японцам из-за тайных банковских операций, позволивших убедить африканских представителей проголосовать за Токио.
Сам же глава Олимпийского комитета Японии отрицает вину, считая, что никаких противоправных действий он не совершал.
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