На границе Белоруссии арестовали за наркотики пьяного сына российского бизнесмена

Александра Шарыго — скандально известного сына российского бизнесмена задержали на белорусской границе и заключили под стражу. Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, 24-летний Шарыго якобы пытался провезти с территории Польши в Белоруссию гашишное масло и марихуану, а поводом для пристального досмотра его "Мерседеса" на погранпункте "Брест" стало состояние водителя: он был сильно пьян.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье о незаконном перемещении через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств.



По Уголовному кодексу Белоруссии ему может грозить до 5 лет лишения свободы. При этом официально следователи информацию о том, что задержанный - именно Александр Шарыго, не подтвердили, но и не опровергли.

Имя Шарыго некоторое время назад появилось в СМИ в связи со скандалом, связанным с фотомоделью Анной Лисовской. В 2016 году девушка заявила об издевательствах со стороны бывшего возлюбленного. Шарыго тогда задержали, но спустя некоторое время он вышел из СИЗО.

В прошлом году в следственный изолятор угодила сама звезда "Инстаграма": ее обвиняют в совращении малолетней.

Кроме того, сообщалось, что Лисовскую подозревают в вымогательстве.