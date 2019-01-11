Хоккеист "Коламбуса" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Первой звездой стал российский форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин, забросивший две шайбы в матче с "Нэшвилл Предаторз". Одна из них в овертайме стала победной для "пиджаков".

Второй звездой дня был признан канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший одну голевую передачу в игре с "Флорида Пантерз".

В тройке лучших оказался и форвард "Торонто Мэйпл Ливз" Джон Таварес. Канадец в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" набрал 3 (2+1) очка.