Директор польского отдела Huawei арестован за шпионаж

В Варшаве по подозрению в шпионаже в пользу Китая арестованы один из директоров польского отдела концерна Huawei и бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши. В домах подозреваемых, а также в отделении компании Huawei и фирме Orange проведены обыски, изъяты документы. Оба фигуранта дела свою вину не признают и показания давать отказываются, передает РИА Новости.

По данным польского телевидения, арестованный экс-сотрудник ABW работал в структуре до 2011 года и занимал пост замглавы департамента по делам телеинформационной безопасности, а также советника руководителя спецслужбы. В рамках своей деятельности он имел доступ к информации о функционировании правительственной системы связи.