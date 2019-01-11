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11 января 201912:27

Не стало легенды МЧС: ушел из жизни 98-летний Дмитрий Михайлик

EPA

В Москве на 99-м году жизни скончался бывший замначальника гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета ветеранов МЧС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик, передает РИА Новости.

Генерал-лейтенант Михайлик родился в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР 5 ноября 1920 года. Военную службу закончил в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР, после чего более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС России.

Михайлик – участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника Гражданской обороны СССР, член коллегии МЧС России и военного совета спасательных воинских формирований, председатель Центрального совета ветеранов министерства.

Во время Великой Отечественной войны Михайлик был командиром взвода и командиром стрелкового батальона. Участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады и освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и других боевых действиях. Он награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 государственными и ведомственными наградами за героизм, смелость, долгую и безупречную службу.

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