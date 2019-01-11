91-летняя бабушка угодила в больницу после наезда в Иванове. Видео

Пожилая женщина серьезно пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувший четверг, 10 января на улице Минской в Иванове. Момент аварии попал в объектив регистратора, установленного в автомобиле, совершившем наезд на пенсионерку.

Бабушка попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Водитель "Лады Приоры" попытался уклониться от столкновения, однако не успел этого сделать. Он сместился левее, но все же сбил человека.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, 91-летняя пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга, переломом основания черепа и внутричерепной гематомой.