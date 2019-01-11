Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Российский рубль возглавил список самых недооцененных валют мира, составленный британским журналом The Economist. По сравнению с долларом США российская валюта недооценена на 70,4%. Данные получены на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 года.

В январе 2019 года цена "Биг-Мака" в России составила 1,65 доллара (110,17 рубля по курсу 66,69 рубля за доллар) против 5,58 доллара в США. Это значит, что справедливый курс составляет 19,74 рубля за доллар, отмечается в публикации.

Второе место по недооцененности в мире заняла украинская гривна, третье – турецкая лира. Ближе всего к американскому доллару оказался доллар канадский – его недооценили на 8%, при этом евро оказался недооценен на 16%.

Переоцененными стали шведская крона, норвежская крона и швейцарский франк.