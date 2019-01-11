Экс-чемпион мира Владимир Кличко готов возобновить карьеру боксера

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко может вернуться на ринг. Украинский боксер, который повесил перчатки на гвоздь в конце лета 2017 года, ведет переговоры с одним из британских промоушенов и может провести бой в супертяжелом весе против английского боксера.

"Кличко-младший возвращается на ринг и я слышал, что, возможно, он проведет бой с одним из британских боксеров в тяжелой весовой категории", – цитирует ТАСС известного английского спортивного журналиста Банс. Однако имя потенциального соперника украинца не называется, известно лишь, что это не будут победившие Кличко ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Стоит напомнить, что 42-летний Кличко носил титулы чемпиона мира в самой тяжелой категории по четырем версиям – Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015) и Международной организации бокса (IBO, 2006-2015). Осенью 2015 года Кличко проиграл Фьюри и потерял звания, а весной 2017 года его победил и Джошуа, после чего украинец решил закончить карьеру.