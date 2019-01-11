МИД РФ: США уходят из Сирии так, чтобы остаться

В ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для российской стороны вопрос ухода США из Сирии остается открытым. По ее словам, складывается впечатление, что США уходят из Сирии так, "как говорится в одном нашем любимом фильме, чтобы остаться", передает телеканал "Россия 24".

Захарова подчеркнула, что создание демилитаризованной зоны в Сирии носит временный характер. "Важно не допустить срыва режима прекращения боевых действий и обеспечить полный вывод радикальных формирований и тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны", — заявила дипломат.