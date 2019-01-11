Защитник "Челси" Давид Луиз может вернуться в португальскую "Бенфику"

Бразильский игрок оборонительной линии лондонского "Челси" Давид Луиз может вернуться в португальскую "Бенфику". Контракт 31-летнего футболиста с клубом английской премьер-лиги истекает будущим летом, и ранее в прессе не раз появлялись сообщения, что игрок не намерен продлевать соглашение.

Следующей командой Луиза с большой вероятностью станет "Бенфика", за которую он уже выступал в 2007-2011 годах, сообщает издание "Футбол". Бразилец считает вариант с переходом в клуб из столицы Португалии приоритетным и намерен завершить в Лиссабоне свою карьеру.