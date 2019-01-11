Стрелял по бутылкам и ограбил магазин: в Якутске ищут грабителя с обрезом. Видео

В Якутске на 47 тысяч рублей была ограблена касса магазина, реализующего алкогольную продукцию.

Инцидент произошел минувшим вечером, 10 января: мужчина, вооруженный двуствольным обрезом, зашел в магазин и продемонстрировал серьезность своих намерений стрельбой по бутылкам.

Разбив одним выстрелом два десятка бутылок со спиртными напитками, налетчик потребовал деньги из кассы и, получив свою добычу, немедленно скрылся. Магазин был ограблен на 47 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разыскивает вооруженного преступника и прочесывает местные кварталы.