Стала известна последняя воля Криса Кельми

На следующий день после Рождества, 8 января, в Москве кремировали Криса Кельми. Знаменитый музыкант, живший в последнее время в одиночестве в своем загородном доме в Подмосковье, умер в первый день 2019 года.

На похороны 64-летнего автора хитов "Ночное рандеву", "Замыкая круг", "Усталое такси" и других его бывшая жена и сын не стали приглашать музыкантов – коллег Кельми. Церемония прощания прошла исключительно в кругу близких певца, которые в последние годы страдал от алкогольной зависимости.

Его брат Евгений Суслин рассказал РИА Новости о последней воле Криса Кельми: развеять его прах над Атлантическим океаном.

"Раз он так захотел, значит, так и будет", — сказал брат музыканта и предположил, что это сделает его сын.

11 января в 17:25 в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" гости в студии будут говорить о том, почему Криса Кельми похоронили только спустя 8 дней после смерти, а похороны проходили в режиме повышенной секретности.