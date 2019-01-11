Меркель признала моральную ответственность за преступления нацистов, но не материальную

Канцлер Германии Ангела Меркель признала моральную ответственность за преступления нацистов во время оккупации Греции, но о материальной ответственности говорить не стала.

Потери от немецкой оккупации во время Второй мировой войны Греция оценивает в 300 миллиардов евро и периодически поднимает вопрос о репарациях. На встрече с Меркель в Афинах президент Греции Прокопис Павлопулос отметил, что этот вопрос может быть урегулирован в международных судах.

Канцлер не стала затрагивать финансовый вопрос, отметив лишь, что Германия "несет ответственность за преступления национал-социалистов" и поддерживает Грецию, сообщает РИА Новости.

Накануне визита Меркель в Афины заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Германия считает вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный нацистами, закрытым.