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11 января 201913:18

"Зенит" хочет купить защитника "Бенфики" Гримальдо за 16 млн евро

EPA

Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые готовы предложить за испанского футболиста 16 миллионов евро.

По информации SAPO Desporto, руководство "Бенфики" вряд ли согласится отпустить игрока в "Зенит". Известно, что сумма отступных за Гримальдо составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 16 матчей в чемпионате Португалии, забив в них два мяча.

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