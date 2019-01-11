Специалисты детально изучат аварийный участок Канала имени Москвы

Специалисты приступят к детальному обследованию аварийной зоны Тушинского тоннеля, где накануне произошел потоп. Комиссия должна установить точные причины прорыва дамбы, в результате которого потоки воды с песком и илом хлынули на проезжую часть. Остановить их не удавалось в течение нескольких часов.



Движение транспорта было перекрыто, восстановили его только около семи вечера. По одной из версий, обрушение грунта могло случиться из-за ошибки, которая была допущена во время реконструкции и расширения Волоколамского шоссе в начале 2000-х. Как заявили в руководстве Канала имени Москвы, полномасштабные ремонтные работы и укрепление размытой дамбы начнутся в середине февраля.