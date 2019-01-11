В Киеве заявили, что Роберто Траван жив и здоров

Информацию о пропаже в Донбассе итальянского фотографа и военного корреспондента Роберто Травана в украинском министерстве обороны назвали фейком, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 8 января жительница Мариуполя позвонила на горячую линию генпрокуратуры и сообщила, что с 23 декабря журналист не выходит на связь.

В пресс-службе миноборны Украины заявили, что Травана лично связался с ведомством и сообщил, что он жив и здоров. По его словам, он вернулся в Италию, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество и новогодние праздники.