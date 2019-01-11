Много пьют и не только: немцы признались в неприязни к россиянам и британцам

На базе одной из немецких онлайн-платформ был проведен опрос среди граждан ФРГ с целью выяснить, кто или что их больше всего раздражает на отдыхе.

Выяснилось, что наибольшую неприязнь немцы испытывают к туристам из России и Великобритании.

При этом 60 опрошенных жителей Германии заявили: они возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, а 56 процентов отметили их тягу к алкоголю.

Кроме того, 38 процентов немцев, принявших участие в опросе, заявили, что их раздражает грубость россиян, а 24 процента — потребность делать селфи.

Что же касается отношения к туристам из Британии, то немцев больше всего смущает их пристрастие к алкоголю. Кроме того, отмечается, что по статистике самолеты часто вынуждены совершать экстренную посадку именно из-за нетрезвых британцев на борту.

Многие респонденты также заявили, что недовольны их привычкой занимать лежаки на пляже с раннего утра, передает РИА Новости. Впрочем, эта привычка присутствует и у немцев.