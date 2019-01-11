Следком обвинил ЦУР Ходорковского в гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева

Гибель российских журналистов в Центрально-Африканской Республике произошла из-за неправильной организации командировки со стороны интернет-проекта "Центр управления расследованиями", заявили в Следственном комитете.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что инициируя в СМИ публикации по теме гибели журналистов, проект преследует цель "оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки", а также выдвигает собственные версии и обвиняет в этом непричастных.

Петренко также сообщила, что лица, причастные к убийству журналистов, являлись представителями негроидной расы, были вооружены и говорили по-арабски. В 23 километрах от города Сибю машину с журналистами остановили, приказали всем выйти и потребовали отдать вещи и аппаратуру. Журналисты отказались выполнить требования, и их расстреляли.



Водитель же смог покинуть место происшествия. Петренко уточнила, что он не имеет отношения к органам правопорядка ЦАР. Водитель познакомился с россиянами в день их прибытия в одном из кафе города Банги.

Расследовать убийство российским следователям частично помогли правоохранительные органы ЦАР – они осмотрели автомобиль, допросили свидетелей и проверили машины, проследовавшие через пост в Сибю в ночь убийства.



Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Hасторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в ночь на 31 июля. Они прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. Съемки планировались в сотрудничестве с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским. В конце августа Ходорковский прекратил финансировать ЦУР.