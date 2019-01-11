Главврача ингушского роддома уволили после случая с приклеенной к лицу младенца соской

Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии Хади Угурчиева лишилась своей должности после публикации видеозаписи с новорожденным, у которого соска была приклеена ко рту лейкопластырем, сообщила министр здравоохранения региона Марем Арапханова.

"Принято решение снять с должности Угурчиеву, она не работает, исполняет обязанности главврача пока Марьям Евлоева. Сам факт, что соска была заклеена не медработником, — это точно, с какой целью было сделано — разбираются правоохранительные органы. Организация работы медперсонала должна была быть более четкой", — заявила ТАСС глава ведомства.

Сам ролик появился в соцсетях 5 января: на записи показан плачущий ребенок в палате перинатального центра, к лицу которого пластырем приклеена соска. Автор упирала на то, что "младенец, у которого проблемы с легкими, находится в холодном помещении без каких-либо обогревателей".

Спустя сутки Угурчиева в интервью уточнила, что мальчик родился 24 сентября и с тех пор находится под наблюдением врачей. В те часы, когда велась съемка, мама малыша отлучилась из больницы, чтобы проведать старшего ребенка, а медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате, чем и воспользовалась еще одна пациентка — именно она и приклеила пластырем соску ко рту малыша.

Арапханова вслед за отстраненным от работы главврачом подтвердила, что инцидент никак не сказался на здоровье ребенка, но тоже не стала говорить о мотивах поступка женщины.