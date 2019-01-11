Минск не подтвердил снятие лимита на число американских дипломатов

В МИД Белоруссии не стали комментировать информацию зарубежных СМИ о снятии лимита на число американских дипломатов в Минске.

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз подтвердил, что телефонные переговоры между министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом действительно были, стороны обсуждали различные аспекты двусторонних отношений и возможности их улучшение.

"Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается", — пояснил РИА Новости представитель министерства.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что глава МИД Белоруссии во время встречи якобы рассказал Уэссому Митчеллу о снятии ограничений на число дипломатов в посольстве США. Об этом журналистам сообщили источники в Госдепе США.