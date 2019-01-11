Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Курс на расширение стратегического взаимодействия Москвы с Минском незыблем. Этот курс не подлежит сомнению, на официальном брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова. Белоруссия — наш надежный союзник и партнер, заверила российский дипломат.

Так МИД России отреагировал на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, что если Москва и Минск не договорятся о компенсации потерь в связи с российским налоговым маневром в нефтяной сфере, то Россия останется без союзника на западном направлении.

Мария Захарова добавила, что еще много надо сделать для того, чтобы повысить эффективность интеграционного формата Союзного государства. "Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", — добавила она.

Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.

Брифинг Марии Захаровой телеканал "Россия 24" транслировал в прямом эфире.

Минск хочет добиться от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Переговоры ведутся со второй половины 2018 года. Только в преддверии Нового года прошли две продолжительные встречи президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по этому вопросу.

Российский налоговый маневр может привести к росту стоимости поставок нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Минск оценил потери Белоруссии при цене барреля нефти в 70 долларов на уровне 383 миллионов долларов за 2019 год. Пока же цена нефти менее 62 долларов.