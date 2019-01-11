Зарипов, Шипачев, Гавриков и Марченко примут участие в Матче звезд КХЛ

В составах команд дивизионов Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги, произошли изменения. Из-за травм в "звездном" мероприятии не примут участия Патрик Херсли (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Миика Койвисто (московское "Динамо") и Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь Ред Стар").

Их заменят Данис Зарпиов ("Ак Барс"), Вадим Шипачев (московское "Динамо"), Алексей Марченко (ЦСКА) и Владислав Гавриков (СКА), сообщает официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги пройдет 20 января в Казани.