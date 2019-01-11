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Новый год и Рождество 1 час назад
Последние дни "Путешествия в Рождество": что еще можно и нужно успеть?
Научиться двигаться, как Элвис Пресли, готовить, как лучшие шеф-повара мировой кухни или станцевать на средневековом балу: у жителей столицы есть последняя возможность насладиться волшебством фестиваля "Путешествие в Рождество". Он завершается в это воскресенье. В выходные гостей будут радовать десятки шоу и мастер-классов, продолжают работать ярмарки. Как продлить себе новогоднее настроение?
Те, кто еще почему-то не успел погулять по новогодней Москве или поучаствовать в развлекательных программах, которые проходили во всех столичных парках, еще могут успеть все это сделать. Праздники продолжаются — в выходные по всему городу будут отмечать Старый Новый год.
ВДНХ, например, перенесет своих гостей в далекие 50-е: на катке "Ракета" устроят рок-н-ролл-вечеринку. Как обещают организаторы, на лед выйдет Элвис Пресли и каждого научит двигаться в такт знаменитым хитам.
Встретить Старый Новый год по-спортивному решили и в парке "Сокольники". Завтра в 12 часов дня там начнутся заезды на собачьих упряжках, а в воскресенье пройдут соревнования по скайшутингу — это биатлон на коньках. Попробовать себя в этом необычном виде спорта может каждый. К старту допускаются участники от 7 лет. Весь необходимый инвентарь будут выдавать на месте — надо только заранее зарегистрироваться.
Если вы еще не были на фестивале "Ледовая Москва" на Поклонной горе, обязательно сходите туда в эти выходные — в воскресенье он уже закрывается. В Старый Новый год там весь день будут идти красочные шоу-программы прямо среди ледяных скульптур: средневековый бал, выступления артистов балета под музыку Чайковского и очень необычное дефиле древнегреческих богов.
К своему завершению подходит и "Путешествие в Рождество". У вас есть два дня, чтобы успеть посетить те площадки, где еще не были. Заглядывайте в Климентовский переулок — там кулинарные уроки от шеф-поваров. Самое интересное будет в 17:00 — всех желающих научат готовить эклеры с золотом.
В Камергерском переулке с 12 утра и до шести вечера проходят кукольные спектакли, а на Тверской площади все выходные будут выступать театры из Австрии и Германии. Сеансы — каждые два часа до девяти вечера.
Ну и, конечно, ледовые театры: в Новопушкинском сквере 13 января в пять часов вечера — "Золушка", а в 19:00 — "Царевна-лягушка" с участием известных фигуристов. А на катке на "Красной площади" в субботу и воскресенье — шоу "Короли льда". В главной роли — Евгений Плющенко.
В эти выходные еще продолжают работать рождественские ярмарки, так что не упустите возможность порадовать себя и близких подарками к Старому Новому году.
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