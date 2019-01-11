Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ

15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.

Как сообщила руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко, его вызвали в качестве свидетеля​​, не уточнив в рамках какого дела Гриценко вызван на допрос.

Анатолий Гриценко занимал должность министра обороны Украины с 2005 по 2007 год, являлся депутатом Верховной рады VI и VII созывов.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта​​​. По данным соцопросов, Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.