Монтаж завершен: Илон Маск показал ракету для суборбитальных полетов

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографию ракеты для суборбитального полета. Он подчеркнул, что фото настоящее, сделанное на космодроме компании в Техасе.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz