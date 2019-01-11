Перевернувшийся фургон перекрыл две полосы движения на севере Москвы

Серьезная пробка образовалась в районе Третьего транспортного кольца на севере Москвы из-за опрокинувшегося грузовика, который перекрыл две полосы движения. Очевидец снял на видео последствия ДТП.

Авария произошла в пятницу днем на Беговой улице. Судя по кадрам, водитель фургона пытался уйти от столкновения, но в итоге не смог удержать машину и зацепил следовавшую впереди легковушку, после чего грузовик перевернулся поперек дороги.

О состоянии водителя ничего не сообщается.