Камера сняла массовое ДТП с участием маршрутки во Владивостоке, где пострадали 15 человек

В пятницу, 11 января, в районе площади Семеновской и улицы Толстого во Владивостоке произошла массовая авария с участием как минимум восьми транспортных средств. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, что водитель автомобиля Toyota Crown не справился с управлением, и, высекая снопы искр, вылетел за пределы проезжей части. После этого легковушку занесло, и она протаранила маршрутный автобус, который, в свою очередь, не устоял на колесах и завалился на бок, попутно врезавшись в шесть автомобилей, в том числе – припаркованных у тротуара.

По данным РИА Новости, в результате произошедшего пострадали 15 человек, в том числе – двое детей. Все они доставлены в больницу.

Местные СМИ уточняют, что серьезно пострадали водитель маршрутки, которому может грозить ампутация руки.

Изначально сообщалось, что у предполагаемого виновника аварии мог произойти эпилептический припадок, однако впоследствии появилась информация о том, что сам водитель легковушки, протаранившей маршрутное транспортное средство, опроверг эту информацию, объяснив произошедшее тем, что "просто отвлекся".