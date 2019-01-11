Угрозы целостности дамбы Канала имени Москвы нет

Угрозы целостности дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем Волоколамского шоссе в столице, где 10 января произошёл обвал грунта, нет.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал руководитель Канала Герман Елянюшкин, сославшись на выводы межведомственной комиссии, созданной для выяснения причин ЧП.

Он подчеркнул, что дамба, которую построили 1937 году, не разрушена, основные вопросы есть к тем участкам, где в 2000-х годах проводились строительно-монтажные работы.

Елянюшкин пообещал, что все работы по восстановлению земляной дамбы планируется закончить до 1 апреля 2019 года, чтобы не сорвать навигацию.

По его словам, в ближайшее время планируется убрать лёд со склонов дамбы, примыкающих к аварийному участку, чтобы провести изыскательные работы геофизическими методами. До 15 февраля должно быть отработан проект технического решения, а затем до 1 апреля пройдут строительно-монтажные работы.

Утром 10 января ​​​в результате утечки воды на внешней стороне насыпи канала возле шлюза № 8 образовался провал грунта. Его величина составила 50 квадратных метров, а глубина — 5 метров. Движение транспорта было восстановлено в 18.30 мск того же дня.