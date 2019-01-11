Киев дал предвыборный совет живущим в России украинцам

МИД Украины рекомендует проживающим в России украинцам голосовать на предстоящих в марте президентских выборах по месту регистрации, передает РИА Новости.

Ранее, 31 декабря ЦИК Украины закрыла все пять избирательных участков, созданных на постоянной основе в России​​​. Партии "Наши" и "Оппозиционный блок" обжаловали это решение в суде.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины.