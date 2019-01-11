Перспективные российские истребить и ракетоносец получат "невидимую" кабину

Истребитель пятого поколения Су-57 и стратегический ракетоносец Ту-160 получили новые фонари кабин с уникальным покрытием, разработанным в подмосковном Обнинске, на НПП "Технология". Оно поглощает радиолокационное излучение и делает кокпит на 30% менее заметным для радаров, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, покрытие блокирует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение: фонарь пропускает в 3 раза меньше тепла.

Ранее стало известно, что для Су-57 разрабатывают сверхдальнобойную гиперзвуковую ракету. Радиус ее действия составит 300 километров, а скорость полета достигнет 6 Махов. Во внутренних отсеках истребителя новый боеприпас не поместится. Поэтому его будут подвешивать под крылья.