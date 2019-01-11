Опубликовано видео столкновения рейсового автобуса и лесовоза в Коми

В Сети появились кадры с регистратора, запечатлевшего момент ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, перевозившего бревна. Авария, попавшая на видео, произошла на автодороге Сыктывкар -Троицко-Печорск в Республике Коми вечером в минувший четверг, 10 января.

По данным пресс-службы регионального СУ СК РФ, "водитель грузового автомобиля МАЗ с прицепом … при выполнении маневра поворота налево на второстепенную автодорогу, не убедившись в безопасности его выполнения, не предоставил преимущество в движении рейсовому пассажирскому автобусу".

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновения пострадали 22 человека из 33 находившихся в автобусе, в том числе – дети. Восемь человек, включая двух несовершеннолетних, были доставлены в различные лечебные учреждения.

Отмечается, что состояние госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное, всех остальных – легкой и средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".