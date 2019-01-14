Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 13-летней Вике Жуковой из Камско-Устьинского района Татарстана.

У девочки редкое и тяжелое генетическое заболевание – синдром "рука – сердце". При этой болезни возникает нарушение в развитии рук, позвоночника, нарушение работы сердца. Из-за болезни у Вики развился сколиоз. Деформация достигла четвертой, самой тяжелой степени, семь лет назад позвоночник девочки был зафиксирован раздвижной металлоконструкцией. Сейчас Вика выросла. Ее костная ткань стала зрелой, и раздвижную металлоконструкцию нужно заменить на постоянную, но эта операция не покрывается госквотой, и родители девочки должны оплатить ее сами. Только таких денег у них нет.

Из письма Натальи Жуковой, мамы Вики:

"У дочки с рождения укороченная правая ручка, отсутствует локтевой сустав и только два сросшихся пальца. Причину аномалии врачи объяснить не могли. А в четыре года у Вики начал искривляться позвоночник. Ни массаж, ни корсет не помогали, в области правой лопатки обозначился горб, возникли трудности с дыханием. Дочку обследовали в разных больницах, но результатов не было. Тогда мы стали искать специалистов сами. Обратились в НИИТО в Новосибирске. Там у Вики диагностировали синдром Холт – Орама, или синдром "рука – сердце", – очень редкое генетическое заболевание, которое проявляется аномалией развития рук, позвоночника и нарушением работы сердца. У дочки выявили открытое овальное окно, Вика находится под наблюдением кардиолога. Кроме того, у нее прогрессирующий правосторонний грудной сколиоз 4-й степени. В шесть лет Вике установили на позвоночник раздвижную металлоконструкцию. Каждые девять месяцев врачи проводили хирургическую коррекцию – удлиняли конструкцию, часть операций была выполнена по госквоте, а часть помогли оплатить читатели Русфонда. Огромное вам спасибо! Самочувствие Вики заметно улучшилось, спина выровнялась. Сейчас нужна завершающая операция, но она госквотой не покрывается, а оплатить ее мы не в силах. Прошу вас, помогите!"

Для спасения Вики Жуковой не хватает 385 630 руб.

Заведующий детским отделением АНО "Клиника НИИТО" профессор Михаил Михайловский (Новосибирск): "Лечение ведется семь лет, достигнут хороший результат. Сейчас, когда Вика выросла и костная ткань стала достаточно зрелой, можно провести заключительный этап лечения – заменить старую раздвижную конструкцию на новую, которая будет постоянной, ее не потребуется менять и раздвигать".

Внимание!

Цена операции 716 494 руб.

49 697 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан"

4 039 руб. собрали телезрители НТР

277 128 руб. собрали читатели Русфонда

Не хватает 385 630 руб.

ПОМОЧЬ ВИКЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,644 млрд руб. В 2019 году (на 10 января) собрано 19 599 448 руб., помощь получили 45 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.