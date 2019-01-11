Кубок Азии. Футболисты Австралии разгромили Палестину

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается чемпионат Азии по футболу. Накануне стартовал второй тур групповых состязаний. В пятницу, 11 января, он продолжился матчем группы "В" между сборными Австралии и Палестины. Участники чемпионата мира-2018 с Зеленого континента уверенно выиграли – 3:0.

Стоит сказать, что обе команды на старте турнира преподнесли мини-сенсации. Палестинцы неожиданно для многих сыграли вничью (0:0) со сборной Сирии, а австралийцы, признанные фавориты, уступили команде Иордании (0:1).

Однако в отчетной игре все стало на свои места. Представители Океании забили три гола: это сделали Макларен, Мабил и Янну. Их соперники не смогли противопоставить достаточно мобильной игре "соккеруз" ничего серьезного. В группе "В" лидируют представители Иордании (6 очков), Австралия (3) – вторая, Сирия и Палестина (по 1) – отстают.