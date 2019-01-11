Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР и сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона

11 января Московский городской суд оставил в силе решение сохранить за главой Федерации бобслея России Александром Зубковым статус олимпийского чемпиона, отклонив жалобу ОКР. Отметим, что за границей российский спортсмен по-прежнему будет считаться лишенным двух олимпийских медалей Сочи-2014.

"Определение оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", – приводит решение коллегии судей РИА Новости.

Напомним, что ранее Олимпийский комитет России подал апелляцию на решение Мосгорсуда оставить титул олимпийского чемпиона за Зубковым, не признав вердикта Спортивного арбитражного суда.

Решение Московского городского суда действует только на территории России.