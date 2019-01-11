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11 января 201916:07

Владивостокские друзья отметили стычку с росгвардейцами фотосессией на служебной машине

Там-там/Следком

Исправительные работы до одного года или штраф до 40 тысяч рублей грозит троим жителям Владивостока за фотосессию на машине Росгвардии и стычку со стражами правопорядка. Камера наблюдения зафиксировала подвыпивших ценителей прекрасного, которым следователи напомнили о том, что красота требует жертв.

 

Сам инцидент произошел в ночь на 1 ноября возле Whisky Bar на Семеновской улице, где собралась большая компания мужчин. Один из них не рассчитал дозу и начал донимать окружающих, а предложения угомониться воспринимал как личные оскорбления. Из заведения его в итоге вывели сотрудники Росгвардии, но тут за мужчину вступились приятели. Разговор быстро зашел в тупик, так что правоохранителям даже пришлось несколько раз выстрелить в воздух, чтобы остановить теснивших их нарушителей.

На этом фоне несколько товарищей решили провести фотоссесию на служебной машине, которую тут же и оседлали. Один из них продавил ногой лобовое стекло, когда забирался на крышу, изъян не смутил фотографа — снимки получились знатными. Идиллию нарушили все те же бойцы Росгвардии, взявшиеся крутить теперь участников фотосессии.

 

Всего дебоширов было семь: четверых арестовали на 10 суток за неподчинение сотрудникам полиции, а троих оштрафовали на тысячу рублей каждого и отпустили по домам, но позже они стали фигурантами уголовного дела об оскорблении представителя власти.

Расследование дела завершено. Если хулиганов признают виновными, им могут грозить исправительные работы или штраф в 40 тысяч рублей.

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