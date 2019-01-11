Москва призвала Токио признать принадлежность Курил и итоги Второй мировой

Мария Захарова призвала Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны. Такое заявление МИД России сделал в преддверии визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно. Признание итогов войны включает в себя и признание российского суверенитета над южными островами Курильской гряды.

14 января главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно встретятся в Москве и проведут переговоры. Эта встреча — первый раунд двусторонних консультаций по мирному договору.

Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем брифинге. Брифинг Захаровой в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Именно проблема заключения мирного договора между Россией и Японией станет основной темой переговоров двух министров. При этом, добавила российский дипломат, для поиска вариантов решения проблемы мирного договора признание в полном объеме итогов Второй мировой войны – ключевое условие.

По мнению Захаровой, это отвечает не только национальным интересам России и Японии, но и послужит делу укрепления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На встрече Лаврова и Коно также будут обсуждаться вопросы развития политического диалога, перспективы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие Москвы и Токио на международной арене, актуальные международные вопросы и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове и развертывание Вашингтоном систем противоракетной обороны в регионе.