Очевидцы сняли на видео лавину, накрывшую российского туриста в Грузии

Очевидец, находившийся на канатной дороге, запечатлел момент схода лавины, произошедший в четверг, 10 января, на склоне горы Тетнулди в поселке Местиа в Сванетии на северо-западе Грузии.

Сообщается, что именно эта лавина стала причиной ЧП с участием туриста из России, оказавшегося засыпанным снегом.

По предварительной информации, группа россиян выехала за пределы горнолыжной трассы и начала кататься по непроторенным участкам склона.

В какой-то момент сошедшая масса снега накрыла одного из горнолыжников. К счастью, спасательные службы оперативно отреагировали на произошедшее и быстро пришли на помощь туристу, попавшему в беду. Спасателям удалось быстро извлечь туриста из-под завала и эвакуировать его в безопасное место.

Известно, что в результате инцидента горнолыжник не получил серьезных травм.