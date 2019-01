Трамп уточнил, у кого не будет проблем с визами и гражданством

С американскими визами H1-B для высококвалифицированных специалистов скоро станет проще. Как получить их, так и после по ним получить американское гражданство, заверил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Вашингтон намерен привлечь высококвалифицированных специалистов, талантливых и хорошо подготовленных людей для работы в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости. Сейчас визы этого типа позволяют получившим высшее образование иностранным специалистам, главным образом в технологической сфере, а также дают им право работать на временной основе в США.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

Но на их выдачу действует квота. В 2019 году квота установлена на уровне 65 тысяч виз для специалистов с дипломом бакалавра и еще дополнительно 20 тысяч для магистров. При этом H1-B относятся к неиммиграционным визам.

Кроме того, Дональд Трамп сделал шаг к выходу из шатдауна – ситуации временного прекращения финансирования государственных ведомств. На 21 день споров по временному бюджету, в основе которого лежит нежелание парламента выделять 5 миллиардов долларов на строительство забора на границе с Мексикой, Трамп вновь заявил, что Мексика сама заплатит за строительство пограничной стены.

Эти деньги США получат от своего латиноамериканского соседа благодаря новому торговому соглашению между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA), которое Трамп подписал вместо действовавшего с 1994 года НАФТА. Новый трехсторонний торговый договор президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписали 30 ноября 2017 года.

В результате Вашингтон будет получать на миллиард долларов в год больше, чем получали бы в случае сохранения статус-кво.

"Эта разница много раз компенсирует расходы на стену!" – подчеркнул Трамп в своем твите.

I often said during rallies, with little variation, that “Mexico will pay for the Wall.” We have just signed a great new Trade Deal with Mexico. It is Billions of Dollars a year better than the very bad NAFTA deal which it replaces. The difference pays for Wall many times over!