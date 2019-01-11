Умерла за пять дней: в Ярославле от менингита скончалась девочка с неверным диагнозом
Первоклассница умерла в реанимационном отделении ярославской больницы еще 1 января, однако лишь спустя 10 дней инцидентом заинтересовались местная пресса и правоохранительные органы.
Первые признаки болезни у 8-летней девочки Алины появились 28 декабря 2018 года. В школе у нее начался сильный насморк, один раз первоклассницу даже стошнило. 31 декабря, по словам мамы, у ребенка впервые поднялась температура, а днем ранее дочь жаловалась своим родителям на боль в ноге.
Утром, 1 января, была вызвана скорая, которая отвезла ребенка в поликлинику, где ей сделали анализ крови и рентген больного тазобедренного сустава. По словам матери, в момент осмотра у девочки появилась сыпь на коже.
Больной сустав врачами был объяснен артритом (данные о том, какой именно предположили артрит, отсутствуют), а сыпь — аллергической реакцией. Ребенка предложили положить в больницу, однако, по словам мамы девочки, не особенно настаивали, поскольку успокоили родителей, что вполне можно вылечиться и дома.
Врачи взяли письменный отказ родителей от госпитализации, прописали противовоспалительные (от артрита) и антигистаминные (от аллергии) препараты и отпустили домой.
Днем Алина немного приободрилась, однако к вечеру ей резко стало хуже: температура ее тела стала на градус ниже нормы, а кожа приобрела синеватый оттенок. Вновь была вызвана скорая. Спустя несколько часов задыхающийся ребенок оказался в реанимации, и поздним вечером девочка умерла.
После вскрытия маме Алины сказали, что ее дочь скончалась от менингококковой инфекции.
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области дал местной прессе свои комментарии: "Факт смерти ребенка подтверждаем. Действительно было обращение в приёмный покой детской областной больницы 1 января 2019 года. Было проведено обследование ребёнка, была рекомендована госпитализация, но законный представитель ребенка отказался от госпитализации, подписав официальный отказ. В последующем ребенок был доставлен машиной скорой помощи с резким ухудшением в критическом состоянии. Сейчас департамент здравоохранения и фармации ведет проверку по этому делу. Если вина врача будет доказана, то он будет наказан по закону."
В смерти Алины ее родители винят врачей, как за неверно поставленный диагноз, так и за долгое ожидание помощи в то время, когда больная девочка находилась в критическом состоянии.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 8-летней девочки. Класс Алины был закрыт на карантин, здание школы обследовано специалистами. По словам директора учебного заведения, поводов для беспокойства родителей других детей нет, поскольку инкубационный период прошел, и за это время никто не заболел. Также следует отметить, что возбудитель болезни на открытом воздухе способен сохранять свою жизнеспособность в течение очень короткого времени.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Следственный комитет: ЦУР не обеспечил защиту журналистов
- Парижский суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы
- Двое россиян упали в ущелье на юге Индонезии
- Итальянский военный корреспондент пропал в Донбассе
- Рубль назвали самой недооцененной валютой мира
Самое читаемое
-
50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату
- Сын известного российского олигарха задержан за перевозку наркотиков
- Пропавшая 15-летняя девочка обнаружилась в московском роддоме
- В Тихом океане дрейфует судно с тысячами горящих машин. Видео
- Москвичка записала на видео издевательства над собственным сыном
- Школьница погибла в батутном центре. Видео
Вести.Экономика
-
Трамп собирается ввести режим ЧП в США
- Индекс Биг-Мака и недооцененный рубль: что не так в этом уравнении?
- Германия выступила против введения санкций в отношении "Северного потока-2"
- Снятие санкций с "РусАла", En+ и "Евросибэнерго" могут перенести
- В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии после действий японского парламента
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Ford представил новый Explorer (мы знаем, когда он будет в России!)
- АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах 2018 года
- В России определены самые популярные автомобили с автоматом
- Названы рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE
- Сверхактивная "цифровая" подвеска готова к серийному производству
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак
- Как восстановить кожу и волосы после новогодних праздников
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Темно, холодно и нечего делать: почему зимние каникулы считаются «сезоном размножения»
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Житель Подмосковья подобрал пса, зараженного бешенством
- Специалисты изучат аварийный участок Канала имени Москвы
- Последние дни "Путешествия в Рождество": что еще можно и нужно успеть?
- К празднику Крещения в столице оборудуют 60 купелей
- Непроданные елки передали в Московский зоопарк
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета